Срна рассказал, почему вернулся в "Шахтер"

Дарио Срна 15 лет играл за "Шахтер". Фото: ФК "Шахтер"

Легенда "Шахтера" Дарио Срна рассказал, почему вернулся в донецкий клуб.

Хорватский защитник мог еще выступать в Италии, но решил вернуться в "Шахтер" в роли тренера.

"Я поиграл год в Италии. Рад, что провел год там. Для меня это большой опыт, изучил итальянский, посмотрел. Когда поступило предложение "Шахтера", у меня было 50 на 50, или продолжать играть дальше. На предложение "горняков" я согласился.

Я вернулся домой. Рад, что получил возможность помочь "Шахтеру" не как футболист, а как тренер, посол", - сказал Срна в эфире клубного YouTube-канала.

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Дарио Срна выступал за "Шахтер" с 2003-го по 2018 год. Сезон 2018/2019 провел в итальянском "Кальяри". После чего оставил карьеру и вернулся в "Шахтер" в статусе помощника главного тренера.