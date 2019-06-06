Средний сын Месси - фанат "Реала"

Большая футбольная семья Лионеля Месси

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси рассказал о своем среднем сыне Матео.

"Тьяго не пропускает матчи. Матео тоже любит футбол, он носит все футболки. Мы играли дома, и он сказал мне: "Я за "Ливерпуль", который выиграл у тебя".

С "Валенсией" та же история: "Валенсия" выиграла, я за "Валенсию". Когда смотрим футбол вместе по телевизору, он кричит, когда забивает "Реал". Он фанат Реала", - цитирует Месси" TyC Sports".

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Напомним, Месси вместе с женой воспитывают 3-х сыновей: старшего Тьяго, среднего Матео и младшего Чиро.