"Спортсмены-ватники не помогали армии" – ультрас "Волыни"

Роман Зозуля из-за своего патриотизма имел проблемы в Испании

Представитель ультрас "Волыни" Роман Синицын в интервью Tribuna.com рассказал, кто из спортсменов помогал украинским военным.

"Теннисист Сергей Стаховский – реально крутой чувак и патриот. Он очень много помогал "Народному тылу" и другим волонтерам. О Роме Зозуле все знают. Как-то летел на матч "Днепра" в Брюгге, так сложилось. Рома ходил самолетом и сбивал с футболистов какие-то деньги, условно по 500 евро на помощь батальона. И все давали. Ярмоленко, Шовковский помогали и деньгами, и что-то покупали, точно знаю.

Игроки "Динамо" чуть ли не еженедельно ходят в военный госпиталь. Это больше психологическая поддержка. Сборная Украины также посещает бойцов. Это круто.

Я не слышал, чтобы откровенно антиукраинские чуваки или ватники как-то помогали. Анатолий Тимощук очень неприятно разочаровал. Он мой земляк – я тоже из Луцка. Там все знают его и его семью. А он едет тренировать в "Зенит". Какое-то отвращение к нему", – сказал Синицын.

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Романа Зозулю признали лучшим игроком 38 тура в Сегунде.