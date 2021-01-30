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суббота, 30 января 2021 22:31

Спортивный чиновник назвал сумму, которой его пытался подкупить легендарный российский спортмен

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Спортивный чиновник назвал сумму, которой его пытался подкупить легендарный российский спортмен
Тихонов является четырехкратным олимпийским чемпионом. Фото РИА Новости

Член правления Международного союза биатлонистов (IBU) норвежец Туре Бёйгард рассказал, как четырёхкратный олимпийский чемпион из России и бывший вице-президент IBU Александр Тихонов пытался подарить ему 500 евро.

"Считаю это неприятным инцидентом, очень некрасивым. Во время путешествий мы берём с собой контейнеры, куда нам могут передавать визитки. Так что сначала я не придавал этому значения. Но затем обнаружил в своём кошельке 500 евро. Я пришёл в ярость, спустился в холл гостиницы и ударил Тихонова, бросил бумажник на стол и произнёс непечатные северо-норвежские слова. Объяснил ему, что подобное недопустимо", — приводит слова Бёйгарда VG.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия охотой и проститутками подкупила главного биатлонного чиновника

Ситуация, произошедшая в 2013 году, активно освещалась норвежскими СМИ два года назад. В 2013 году Тихонов занимался привлечением европейских биатлонистов к участию в шоу-гонке в России.

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