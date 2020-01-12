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воскресенье, 12 января 2020 12:40

Шпорар сегодня станет игроком "Спортинга"

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Шпорар сегодня станет игроком &quot;Спортинга&quot;
Андраж Шпорар конкурировал из Беньямином Вербичем за звание лучшего футболиста Словении

Нападающий "Слована" Андраж Шпорар, которым интересовалось киевское "Динамо", сегодня перейдет в "Спортинг". Трансфер будет осуществлен параллельно с уходом полузащитника португальского клуба Бруну Фернандеша. Это даст "Спортинг" необходимый запас финансов.

Ожидается, что трансфер Шпорара обойдется в 6 млн евро, контракт будет рассчитан до 2023 года, зарплата составит около 1 млн евро в год. Об этом пишет "Трибуна".

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"Слован" оценивал Шпорара не меньше 7-8 млн евро. "Динамо" предлагало 4 млн евро за форварда.

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