"Спартак" хочет арендовать футболиста "Шахтера"

Нападающий "Шахтера" Оларенваджу Кайоде может продолжить карьеру в чемпионате России.
В услугах 26-летнего нигерийца заинтересован московский "Спартак", сообщает "Спорт-Экспресс".
По информации издания, "красно-белые" хотят арендовать Кайоде с правом выкупа. Авторитетный портал Transfermarkt.de оценивает форварда "горняков" в 2 миллиона евро.
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Кайоде перебрался в донецкий клуб зимой 2018 года, но в прошлом сезоне провел лишь 10 матчей в УПЛ, забив 1 гол и отдав 1 ассист.
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