Шпагат Степаненко и гантели Шовковского: как сборная Украины занимается в тренажерном зале

Сборная Украины будет играть на новой форме на Евро. Фото: УАФ

Сборная Украины продолжает готовиться к Евро-2020/21 в Харькове.

Показали, как игроки национальной команды проводят тренировки в спортзале.

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Опорник Тарас Степаненко уделяет большое внимание растяжке. Один из тренеров команды Александр Шовковский и Николай Матвиенко занимаются с гантелями. Сергей Кривцов, Александр Тимчик и Богдан Леднев работают над силовыми упражнениями. Вратарь "Реала" Андрей Лунин укреплял в мышцы ног.

Евро-2020/21 будет проходить с 11 июня по 11 июля.

Сборная Украины сыграет на групповом этапе против Нидерландов, Северной Македонии и Австрии