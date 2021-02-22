Шовковского сватают в клуб первой лиги

Одесский "Черноморец" может назначить на пост наставника команды 46-летнего Александра Шовковского.

"Моряки" рассматривают легендарного вратаря "Динамо" и сборной Украины на замену Сергею Ковальцу, сообщает "Профутбол Digital".

Сейчас Шовковский работает помощником Андрея Шевченко в тренерском штабе сборной Украины.

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Еще одним кандидатом на пост тренера "Черноморца" является экс-игрок "Шахтера" и сборной Украины Вячеслав Шевчук.

"Черноморец" идет на 3-м месте 1-й лиги, уступая 3 очка лидеру - "Агробизнесу". Исполняющим обязанности тренера одесситов является Алексей Антонов.

Профессиональную карьеру футболиста Александр Шовковский завершил в декабре 2016 года. До этого 20 лет защищал ворота киевского "Динамо". Осенью 2020-го стал депутатом Киевсовета от партии УДАР.