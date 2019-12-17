Шовковский рассказал о конфликте с Хачериди

Александр Шовковский с 2018 года работает в тренерском штабе сборной Украины. Фото: из открытых источников

Бывший вратарь "Динамо" и сборной Украины Александр Шовковский рассказал о ситуации в клубе с защитником Евгением Хачериди.

По словам Шовковского защитник покинул киевлян через не самые лучшие отношения с партнерами и тренерским штабом.

"Неоднократно в тренировочных моментах, в разных ситуациях, мы его просили, доказывали ему. Был момент, когда мы вместе его едва .. Андрей меня тогда сдержал, сказал:" Да, давай, не будем ". Мы с Шевченко просили Хачериди, доказывали ему, предупреждали. Почти были исчерпаны все возможности, цитирует - Шовковского "24 канал" со ссылкой на программу "Вацко Light".

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Евгений Хачериди играл за "Динамо" в период с 2007-го по 2018 год. Он провел за команду 150 матчей и забил 8 голов. После того, как защитник покинул клуб, он выступал за ПАОК. Сейчас Хачериди подписал контракт с белорусским "Динамо-Брест", за который будет выступать с начала следующего сезона