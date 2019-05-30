Шовковский показал шрамы на своем теле

Шовковский продемонстрировал последствия футбольной карьеры на собственном теле.

Бывший вратарь "Динамо" и сборной Украины Александр Шовковский продемонстрировал шрамы на своем теле полученные во время футбольной карьеры.

Шовковский в конце августа прошлого года стал помощником Андрея Шевченко в национальной сборной Украины. Сейчас сборная готовится в Харькове к матчам против Сербии и Люксембурга. Шовковский на уровне со всеми поддерживает собственную физическую форму. Во время исполнения одной из прав Александр показал шрамы на своем теле.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сборная Украины победила команду из первой лиги в товарищеской игре



Александр Шовковский 20 лет играл за "Динамо" и сборную Украины. 14 раз становился чемпионом Украины. 11 раз обладателем Кубка Украины.