Бывший вратарь киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Шовковский может стать министром спорта.
Кабинет министров Украины стоит на пороге серьезной реорганизации. В частности, Министерство культуры и Министерство молодежи и спорта хотели бы разделить, сообщает "Украинская правда"
Возглавить это ведомство должен кто-то не только эффективный, но и медийный. По данным источника, в Администрации Президента рассматривался вариант предложить это место Александру Шовковскому.
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Александр Шовковский завершил карьеру футболистов в конце 2016-го года. С августа 2018 работает в тренерском штабе сборной Украины ассистентом Андрея Шевченко.
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