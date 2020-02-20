Шовковский будет судиться из-за платежки за газ

Бывший вратарь "Динамо" и сборной Украины Александр Шовковский собирается судиться за газовую платежку с Киевгазом.

Шовковский не пользуется газом уже более 3 лет, но при этом предприятие насчитало ему долг в размере 706 гривен 71 копеек. В связи с этим экс-игрок пообещал судиться.Об этом сам легендарный вратарь написал в социальной сети "Инстаграм".

"И вот, где-то с июля 2016 года газ в мою квартиру больше не поступает и газовый счетчик, мною установленный, замер навсегда. Но не замерло начисление за газ!!! По тарифу (без счетчика). Принципиально буду судиться!!!", - заявил Шовковский.

Автор: Соцсети Плажка Шовковского

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Александр Шовковский 22 сезона защищал ворота киевского "Динамо". В конце 2016 года объявил о завершении карьеры. Сейчас работает помощником Андрея Шевченко в сборной Украины.