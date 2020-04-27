"Советую Милевскому прекратить мучить себя и футбол и заняться творчеством на YouTube" - Заховайло

Артем Милевский активно развивает свой ютуб-канал "Миля". Фото: ФК "Динамо" Брест

Футбольный менеджер Вячеслав Заховайло раскритиковал игру Артема Милевского в чемпионате Беларуси.

"Сегодня пришлось смотреть белорусский футбол. Была мотивация. Обе команды будут играть в еврокубках, и творчество Вернидуба хотелось оценить. Начну с Бреста. Увидел пляжный футбол в темпе Милевского - то есть стоя. Редко встретишь в современном футболе, когда в быструю атаку команда убегает "шесть в два".

Даже такой трэш команда Вернидуба умудрялась реализовывать. Я вижу проблемы в ее комплектации. Многие спортсмены не соответствуют модельным показателям, играя на тех или иных позициях. В итоге ... увидел никакой футбол. Приветствую Вернидуба с победой, и советую Миле перестать мучить себя и футбол и заняться творчеством на YouTube", - написал Заховайло на своей странице в Facebook.

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