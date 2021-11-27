Шотландцы могут переиграть нас на стандартах - Федорчук

Сборная Украины летом дошла до четвертьфинала Евро. Фото: AFP

Бывший тренер "Таврии" Олег Федорчук прокомментировал жеребьевку стыковых матчей Кубка мира по футболу. Сборная Украины сыграет на выезде с командой Шотландии, а в случае победы – с победителем пары Уэльс – Австрия.

— Если смотреть на жеребьевку со стратегической точки зрения, то можно назвать ее удачной, — говорит Олег Викторович. — Все же удалось избежать Италии и Португалии. Но если взглянуть на противостояние с шотландцами с тактической точки зрения, ничего радостного я не вижу. Мы будем без еврокубков. Тренеры сборной не смогут определить степень готовности выступающих во внутреннем первенстве футболистов. Потому что наш чемпионат – это не показатель. Мы будем играть на выезде. И как бы кто ни радовался по этому поводу – играть с Шотландией на выезде очень тяжело. У них 7-8 классных футболистов из Премьер-лиги и проиграли лишь одну встречу в отборе — топовой Дании. И обыграли их дома. Команда прекрасно играет головой, а стандарты — наша ахиллесова пятка.

Федорчук считает, что плюсов для нашей команды не так много.

— Скорее всего, будут в хорошей форме Малиновский и Зинченко, которые в марте выходят на пик. Акклиматизируется в новом чемпионате Яремчук. Должен стабилизировать игру "Шахтер". Возможно, если повезет с выигрышем в первом матче, то во второй не придется далеко лететь, а сыграть в соседнем Уэльсе. Сэкономить физические силы и перезарядить эмоциональные батареи.

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За всю историю сборной Украины она только раз пробилась в финальную часть Кубка мира. Было это в 2006 году, когда наша команда впервые и последний раз дошла до четвертьфинала.