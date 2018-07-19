Состоялся скандальный переход украинского футболиста в Турцию

 
Ексклюзивы
1/5
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Просмотров: 306
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Просмотров: 4617
Путин добился, чтобы Трамп танцевал под его дудку - эксперт
Путин добился, чтобы Трамп танцевал под его дудку - эксперт
Просмотров: 810
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 2502
Политолог рассказал о хорошей и плохой новости со встречи Трампа с Путиным
Политолог рассказал о хорошей и плохой новости со встречи Трампа с Путиным
Просмотров: 3438
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
3 Просмотров: 129424
Осенью Рада может стать импотентной
Осенью Рада может стать импотентной
Просмотров: 819
Кто потерял больше от разоблачения ночных переговоров Сытника и Порошенко
Кто потерял больше от разоблачения ночных переговоров Сытника и Порошенко
1 Просмотров: 2025
"Депутатов вылавливали на улице и в больницах" - как оккупанты устанавливали свою власть в Крыму
"Депутатов вылавливали на улице и в больницах" - как оккупанты устанавливали свою власть в Крыму
1 Просмотров: 1638
Сом или карп: какой рыбы больше едят украинцы
Сом или карп: какой рыбы больше едят украинцы
Просмотров: 900
Фото
Все фото
5
14
8
8
6
&quot;Динамо&quot; входит в сезон с новым &quot;лицом&quot;
"Динамо" входит в сезон с новым "лицом"
Фанаты устроили безумную встречу сборной Франции
Фанаты устроили безумную встречу сборной Франции
Хорватия невероятно встретила сборную по футболу
Хорватия невероятно встретила сборную по футболу
Невероятная Франция празднует победу на Кубке мира
Невероятная Франция празднует победу на Кубке мира
В конце Кубка мира по футболу российский стадион смыло в реку
В конце Кубка мира по футболу российский стадион смыло в реку
Видео
Все видео
Ярмоленко развлек партнеров по "Вест Хэму" веселой песней
Ярмоленко развлек партнеров по "Вест Хэму" веселой песней
Показали, как Лунин провел первую тренировку в "Реале"
Показали, как Лунин провел первую тренировку в "Реале"
Обнародовали видео похищения матери игрока "Шахтера"
Обнародовали видео похищения матери игрока "Шахтера"
На 66 метров в глубину: украинец установил новый рекорд
На 66 метров в глубину: украинец установил новый рекорд
Неймар продемонстрировал новые навыки
Неймар продемонстрировал новые навыки
Интервью
1/5
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Просмотров: 306
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 324
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 2502
"Принципиально не смотрел матчи сборной России. Да и не на что там смотреть" - Маркевич
"Принципиально не смотрел матчи сборной России. Да и не на что там смотреть" - Маркевич
2 Просмотров: 1557
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3447
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 июля 2018
1 Просмотров: 1863
Дрова
Не люблю складати дрова. Нуднішої роботи годі знайти. У червні тесть привіз повну вантажівку. Свідомо не хочу дивитися на всю купу — щоб не ...
четверг, 19 июля 2018 11:09

Состоялся скандальный переход украинского футболиста в Турцию

  Комментировать

Украинский защитник "Зари" Евгений Опанасенко заключил соглашение с турецким "Коньяспором". Об этом сообщил агент футболиста Вадим Шаблий.

"Рад сообщить, что защитник Евгений Опанасенко подписал контракт с турецким клубом "Коньяспор". Соглашение рассчитано на 2 года с возможностью пролонгации еще на год", - написал Шаблий на своей странице в Facebook.

Подтверждением стали фотографии с подписанием контракта и презентации игрока.

 
 

Однако генеральный директор ФК "Заря" Сергей Рафаилов опроверг эту информацию.

"Пока еще документально переход Опанасенко не завершен. Да, к нам поступило предложение от турецкого клуба "Коньяспор" по Евгению Опанасенко, и мы отпустили его для прохождения медобследования. Но трансферные договоры еще не подписаны. Я думаю, наши турецкие партнеры поспешили, сразу же представив игрока. Это непорядочно.

Вспомните переход Андрея Лунина в "Реал". У нас была договоренность с Королевским клубом анонсировать переход Андрея одновременно на официальных сайтах двух клубов. И мы это сделали.

Здесь же так сделано не было. Даже не было сделано никаких запросов. Еще раз повторяю: трансферный договор мной еще не подписан. Евгений отправлялся туда на медосмотр.

Хотя поступило предложение, и оно было достаточно хорошим. А если предложение действительно интересное и для футболиста, и для клуба, то мы всегда готовы пойти и пойдем навстречу игроку. Мы понимаем, что он уже достаточно возрастной футболист и у него появился шанс заработать денег больше, чем он может заработать в Украине.

Когда будут соблюдены все договорные обязательства с турецкой стороны, Евгений перейдет в этот клуб.

Сейчас ждем подписи трансферного контракта", - отметил Рафаилов в комментарии для официального сайта луганчан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Заря" хочет оштрафовать легионеров за опоздание

По словам одного из руководителей "Зари", с большой долей вероятности Евгений Опанасенко станет игроком турецкого клуба.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Состоялся скандальный переход украинского футболиста в Турцию». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
июля

15 лет назад провели уникальную операцию

Из квартир начали изымать запрещенную литературу

Создали первую фотографию: как это было

Престижную велогонку выиграл трубочист

Самое читаемое
Пышнотелая экс-подружка репера обнажила татуированные ягодицы
Пышнотелая экс-подружка репера обнажила татуированные ягодицы
32
 Просмотров: 138155
72-летняя Шер ошеломила прозрачным топом на красной дорожке
72-летняя Шер ошеломила прозрачным топом на красной дорожке
27
 Просмотров: 79102
Бекхэмы семьей весело отдохнули в Хорватии
Бекхэмы семьей весело отдохнули в Хорватии
38
 1 Просмотров: 67846
Самая сексуальная женщина показала соблазнительные формы в бикини
Самая сексуальная женщина показала соблазнительные формы в бикини
11
 Просмотров: 55280
&quot;Посмотрела в глаза злу&quot; - в сети подняла шум реакция Мелании Трамп на Путина
"Посмотрела в глаза злу" - в сети подняла шум реакция Мелании Трамп на Путина
 Просмотров: 52546
Больше всего комментируют
9
Путин пришел на встречу с Трампом в обуви с высокими каблуками - фотодоказательство
8
Известный экс-игрок "Днепра" откажется от украинского паспорта
7
"Хотят легитимизировать свой рагулизм" - издатель о тех, кто говорит по-русски
7
Реванш - это вы, профукали четыре года - журналист остро раскритиковал власть
5
Дочь нардепа на Сардинии сделала пикантное заявление
Голосов: 503
Голосование Кто выиграет суперкубок Украины по футболу?
  • 1) "Динамо"
  • 2) "Шахтёр"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua