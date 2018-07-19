Состоялся скандальный переход украинского футболиста в Турцию

Украинский защитник "Зари" Евгений Опанасенко заключил соглашение с турецким "Коньяспором". Об этом сообщил агент футболиста Вадим Шаблий.

"Рад сообщить, что защитник Евгений Опанасенко подписал контракт с турецким клубом "Коньяспор". Соглашение рассчитано на 2 года с возможностью пролонгации еще на год", - написал Шаблий на своей странице в Facebook.

Подтверждением стали фотографии с подписанием контракта и презентации игрока.

Однако генеральный директор ФК "Заря" Сергей Рафаилов опроверг эту информацию.

"Пока еще документально переход Опанасенко не завершен. Да, к нам поступило предложение от турецкого клуба "Коньяспор" по Евгению Опанасенко, и мы отпустили его для прохождения медобследования. Но трансферные договоры еще не подписаны. Я думаю, наши турецкие партнеры поспешили, сразу же представив игрока. Это непорядочно.

Вспомните переход Андрея Лунина в "Реал". У нас была договоренность с Королевским клубом анонсировать переход Андрея одновременно на официальных сайтах двух клубов. И мы это сделали.

Здесь же так сделано не было. Даже не было сделано никаких запросов. Еще раз повторяю: трансферный договор мной еще не подписан. Евгений отправлялся туда на медосмотр.

Хотя поступило предложение, и оно было достаточно хорошим. А если предложение действительно интересное и для футболиста, и для клуба, то мы всегда готовы пойти и пойдем навстречу игроку. Мы понимаем, что он уже достаточно возрастной футболист и у него появился шанс заработать денег больше, чем он может заработать в Украине.

Когда будут соблюдены все договорные обязательства с турецкой стороны, Евгений перейдет в этот клуб.

Сейчас ждем подписи трансферного контракта", - отметил Рафаилов в комментарии для официального сайта луганчан.

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По словам одного из руководителей "Зари", с большой долей вероятности Евгений Опанасенко станет игроком турецкого клуба.