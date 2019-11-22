Четыре команды получат путевки на Евро-2020

У Ньоне (Швейцария) 22 ноября состоялась жеребьевка стыковых матчей Евро-2020. В стыковых матчах сыграют 16 лучших представителей групп Лиги наций из числа тех, кто не пробился в финальную стадию через квалификацию. Эти команды разыграют 4 путевки на Евро-2020.

16 команд распределены на четыре группы. В каждой группе будут сыграны два полуфинала: победители полуфиналов сыграют в финалах, где будет разыграна путевка в групповой этап Евро-2020.

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Путь A

Исландия – Румыния

Болгария – Венгрия

Путь B

Босния и Герцеговина – Северная Ирландия

Словакия – Ирландия

Путь C

Шотландия – Израиль

Норвегия – Сербия

Путь D

Грузия – Беларусь

Северная Македония – Косово

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Матчи стадии 1/2 финала состоятся 26 марта 2020 года. Четыре финала пройдут 30 марта.Победители стыковых матчей будут в 4 корзине при жеребьевке группового этапа Евро-2020. Жеребьевка состоится 30 ноября.