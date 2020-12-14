Состоялась жеребьевка 1/18 Лиги чемпионов

14 декабря в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.
В жеребьевке участвовали 8-м победителей групп (сеяные) и восемь обладателей вторых мест (несеяных).
Все пары 1/8 финала:
"Боруссия" Менхенгладбах (Германия) - "Манчестер Сити" (Англия)
"Лацио" (Италия) - "Бавария" (Германия)
"Атлетико" (Испания) - "Челси" (Англия)
"РБ Лейпциг" (Германия) - "Ливерпуль" (Англия)
"Порту" (Португалия) - "Ювентус" (Италия)
"Барселона" (Испания) - "ПСЖ" (Франция)
"Севилья" (Испания) - "Боруссия" Дортмунд (Германия)
"Аталанта" (Италия) - "Реал" (Испания)
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Первые матчи 1/8 финала запланированы на 16, 17, 23 и 24 февраля, ответные - на 9, 10, 16 и 17 марта.
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