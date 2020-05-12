Соседи заставили вратаря "Манчестер Юнайтед" разобрать детскую площадку

 
Ексклюзивы
1/5
Как изменятся цены на АЗС в мае
Как изменятся цены на АЗС в мае
Просмотров: 81
Выборы в ОРДЛО провести невозможно - Рахманин
Выборы в ОРДЛО провести невозможно - Рахманин
1 Просмотров: 315
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Просмотров: 2952
Когда подешевеет доллар
Когда подешевеет доллар
Просмотров: 4788
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
Просмотров: 729
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
2 Просмотров: 3807
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
1 Просмотров: 2682
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Просмотров: 2223
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Просмотров: 999
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Просмотров: 1476
Фото
Все фото
11
15
11
9
10
Самая горячая девушка-арбитр в мире: фото сексуальной Каролины Бояр
Самая горячая девушка-арбитр в мире: фото сексуальной Каролины Бояр
Секс-символ ММА: фото невероятно сексуальной Пейдж Ванзант
Секс-символ ММА: фото невероятно сексуальной Пейдж Ванзант
Фото горячей теннисистки, которая первой снялась в Playboy
Фото горячей теннисистки, которая первой снялась в Playboy
Мать Неймара выгнала 23-летнего сожителя, узнав о его любви к мужчинам
Мать Неймара выгнала 23-летнего сожителя, узнав о его любви к мужчинам
52-летняя мать Неймара соблазнила молодого киберспортсмена: фото пары
52-летняя мать Неймара соблазнила молодого киберспортсмена: фото пары
Видео
Все видео
"Посидели с Милевским в ночном клубе до 11-ти утра": Нинкович вспомнил выступления за "Динамо"
"Посидели с Милевским в ночном клубе до 11-ти утра": Нинкович вспомнил выступления за "Динамо"
Ломаченко второй раз в карьере побывал в нокдауне
Ломаченко второй раз в карьере побывал в нокдауне
"Доходили до штрафной, а там тупик": команда Вернидуба не смогла победить в чемпионате Беларуси
"Доходили до штрафной, а там тупик": команда Вернидуба не смогла победить в чемпионате Беларуси
Вукоевича разозлили обвинения жены в алкоголизме
Вукоевича разозлили обвинения жены в алкоголизме
Омар Сивори кричал на партнеров, отчаянно не желал проигрывать, отвечал ударом на удар
Омар Сивори кричал на партнеров, отчаянно не желал проигрывать, отвечал ударом на удар
Интервью
1/5
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Просмотров: 2952
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
Просмотров: 729
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
2 Просмотров: 3807
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
Просмотров: 1872
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
Просмотров: 1251
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
12 мая 2020
Просмотров: 18
Колишній
– Як думаєш, у нього зараз хтось є? – подруга Оксана вкотре заходить на сторінку колишнього в соцмережі. – Клявся, що однолюб. ...
вторник, 12 мая 2020 17:16

Соседи заставили вратаря "Манчестер Юнайтед" разобрать детскую площадку

  Комментировать
Соседи заставили вратаря &quot;Манчестер Юнайтед&quot; разобрать детскую площадку
Серхио Ромеро является основным вратарем сборной Аргентины. Фото: Reuters

Соседи заставили вратаря "Манчестер Юнайтед" Серхио Ромео разобрать детскую площадку.

33-летний аргентинец во время карантина установил во дворе своего частного дома большая детская площадка. Однако это не понравилось его соседям, которые обратились в полицию, пишет The Sun

Соседи жаловались на то, что в этом тихом районе города им мешает детский шум. Большая площадка отвлекает водителей автомобилей, которые проезжают рядом. Поэтому полиция заставила Ромео разобрать детскую площадку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тете заинтересовал "Манчестер Юнайтед"

Серхио Ромео перебрался в "МЮ" с 2015 года. Аргентинец является дублером основного вратаря английской команды испанца Давида Де Хеа.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Соседи заставили вратаря "Манчестер Юнайтед" разобрать детскую площадку». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
мая

Ломаченко второй раз в карьере побывал в нокдауне

Самое читаемое
Укрзализныця проанонсировала запуск в мае пригородных электричек
Укрзализныця проанонсировала запуск в мае пригородных электричек Просмотров: 28215
Россия и Китай объединяются против Запада, а в Украине реваншисты подняли головы: 5 блогов недели
Россия и Китай объединяются против Запада, а в Украине реваншисты подняли головы: 5 блогов недели
 4 Просмотров: 19395
Сексуальная украинская диджейка снялась в пикантной фотосессии для мужского глянца
Сексуальная украинская диджейка снялась в пикантной фотосессии для мужского глянца
10
 Просмотров: 16110
Зеленский заменил безвиз на &quot;безвыезд&quot; - Геращенко
Зеленский заменил безвиз на "безвыезд" - Геращенко Просмотров: 15138
Саакашвили: Украинцы после карантина поймут - денег нет
Саакашвили: Украинцы после карантина поймут - денег нет 2 Просмотров: 10683
Спорт
"Посидели с Милевским в ночном клубе до 11-ти утра": Нинкович вспомнил выступления за "Динамо"
"Посидели с Милевским в ночном клубе до 11-ти утра": Нинкович вспомнил выступления за "Динамо"
 Просмотров: 117
Лунин потеряет 12 млн: "Реал" хочет существенно урезать зарплаты футболистам
Лунин потеряет 12 млн: "Реал" хочет существенно урезать зарплаты футболистам 1 Просмотров: 225
УЕФА официально дисквалифицировал форварда "Динамо" за употребление допинга
УЕФА официально дисквалифицировал форварда "Динамо" за употребление допинга Просмотров: 360
"Продала пояс за 20 тысяч и отдала деньги на лечение бойцам АТО" - Шатерникова
"Продала пояс за 20 тысяч и отдала деньги на лечение бойцам АТО" - Шатерникова Просмотров: 540
Лапорта хочет вернуть Гвардиолу в "Барселону"
Лапорта хочет вернуть Гвардиолу в "Барселону" Просмотров: 99
Больше всего комментируют
4
Россия и Китай объединяются против Запада, а в Украине реваншисты подняли головы: 5 блогов недели
4
"Экс-азовец" Кравченко обвинил Белецкого в отмывании партийных денег: детали
2
ОП не публикует петицию с просьбой отозвать заявление Зеленского на Звиробий и Федыну - волонтер Гай
2
Саакашвили: Украинцы после карантина поймут - денег нет
2
Ирина Билык опубликовала фотографию о том, как ее изменил карантин: фанаты в восторге
Голосов: 332
Голосование Будете ли вы болеть за Ломаченко и Усика во время их следующих боев?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua