Соседи заставили вратаря "Манчестер Юнайтед" разобрать детскую площадку

Соседи заставили вратаря "Манчестер Юнайтед" Серхио Ромео разобрать детскую площадку.
33-летний аргентинец во время карантина установил во дворе своего частного дома большая детская площадка. Однако это не понравилось его соседям, которые обратились в полицию, пишет The Sun
Соседи жаловались на то, что в этом тихом районе города им мешает детский шум. Большая площадка отвлекает водителей автомобилей, которые проезжают рядом. Поэтому полиция заставила Ромео разобрать детскую площадку.
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Серхио Ромео перебрался в "МЮ" с 2015 года. Аргентинец является дублером основного вратаря английской команды испанца Давида Де Хеа.
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