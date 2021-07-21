Сорвал договорной матч. Ганский футболист дважды забил в свои ворота

 
Ексклюзивы
1/5
"Чудесный мандарин" не каждый оркестр осмелится играть" – симфонический концерт устроили под открытым небом
"Чудесный мандарин" не каждый оркестр осмелится играть" – симфонический концерт устроили под открытым небом
Просмотров: 549
"Финансировать друзей и родственников": почему Банковая вмешивается в работу Госкино
"Финансировать друзей и родственников": почему Банковая вмешивается в работу Госкино
Просмотров: 252
"В Офисе Зеленского боятся двух вещей": с чем Верховная Рада уходит на каникулы
"В Офисе Зеленского боятся двух вещей": с чем Верховная Рада уходит на каникулы
Просмотров: 873
Овощи борщевого набора подешевели — обзор цен
Овощи борщевого набора подешевели — обзор цен
Просмотров: 171
Ангидрид в воздухе, свалки вместо пляжей и дерьмо в море - на что россияне превратили Крым
Ангидрид в воздухе, свалки вместо пляжей и дерьмо в море - на что россияне превратили Крым
Просмотров: 1017
Назвали сроки значительного падения цен на арбузы и дыни
Назвали сроки значительного падения цен на арбузы и дыни
Просмотров: 450
Кошки, лошади и лягушки – художник рисует стильные портреты домашних любимцев
Кошки, лошади и лягушки – художник рисует стильные портреты домашних любимцев
Просмотров: 774
Эпоха Авакова, вертикаль Зеленского и подарки Фирташу - цитаты уходящей недели
Эпоха Авакова, вертикаль Зеленского и подарки Фирташу - цитаты уходящей недели
Просмотров: 441
Жара, паводки, голова в небе и Монастырский на трибуне - фото уходящей недели
Жара, паводки, голова в небе и Монастырский на трибуне - фото уходящей недели
Просмотров: 1368
В лавандовый парк едут для фотосессий. Когда закончится сезон
В лавандовый парк едут для фотосессий. Когда закончится сезон
Просмотров: 693
Фото
Все фото
3
17
5
17
3
Женскую сборную по гандболу оштрафовали за то, что на матч они не надели бикини
Женскую сборную по гандболу оштрафовали за то, что на матч они не надели бикини
Кличко - 50. Чем хвастается мэр в соцсетях в юбилей
Кличко - 50. Чем хвастается мэр в соцсетях в юбилей
Защитник &quot;Динамо&quot; женился на модели: горячие фото избранницы
Защитник "Динамо" женился на модели: горячие фото избранницы
Футболистам с Троещины, которые растрогали исполнением гимна, сделали сюрприз
Футболистам с Троещины, которые растрогали исполнением гимна, сделали сюрприз
Ярмоленко после Евро повез жену в Черногорию
Ярмоленко после Евро повез жену в Черногорию
Видео
Все видео
Игрок "Тенерифе" забил самый быстрый гол в истории сборной США
Игрок "Тенерифе" забил самый быстрый гол в истории сборной США
Шкурин не помог. Почему "Динамо" проиграло "Атлетику"
Шкурин не помог. Почему "Динамо" проиграло "Атлетику"
"Динамо" покупает лучшего бомбардира чемпионата Словакии
"Динамо" покупает лучшего бомбардира чемпионата Словакии
Как тренируются вратари "Динамо"
Как тренируются вратари "Динамо"
"Динамо" победило "Этуаль"
"Динамо" победило "Этуаль"
Интервью
1/5
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Просмотров: 531
Споры коджи добавляют в продукты - прорастает съедобная плесень: что заменит традиционную консервацию
Споры коджи добавляют в продукты - прорастает съедобная плесень: что заменит традиционную консервацию
Просмотров: 324
"Очень умное и красивое, но неинтересное" - почему украинскую литературу не читает мир
"Очень умное и красивое, но неинтересное" - почему украинскую литературу не читает мир
Просмотров: 450
"Голос": что изменилось за месяц после раскола фракции
"Голос": что изменилось за месяц после раскола фракции
Просмотров: 459
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Шкурине
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Шкурине
Просмотров: 846
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
20 июля 2021
1 Просмотров: 297
Шевченко схожий на Блохіна
2006 року тренеру Олегові Блохіну пощастило. Збірна України під його керівництвом з першого місця відбору пробилася до фінальної частини Кубка світу. ...
среда, 21 июля 2021 09:36

Сорвал договорной матч. Ганский футболист дважды забил в свои ворота

  Комментировать
Сорвал договорной матч. Ганский футболист дважды забил в свои ворота
Клуб Мусы вылетел из высшего дивизиона. Фото: РИА Новости

Защитник 24-летний Хасмин Муса из клуба "Интер Эллис" чемпионата Ганы признался, что ему пришлось дважды поразить ворота собственной команды, чтобы сорвать проведение договорной игры. Об этом сообщает портал Give me Sport.

Футболист вышел со скамейки запасных и забил два автогола в последние 12 мин., в результате чего его клуб проиграл 0:7. Видеозаписи автоголов стали вирусными в социальных сетях, так как защитник даже не пытался придать естественный вид этим забитым мячам.

"После игры моя команда похвалила меня за то, что я сделал. Я пообещал тренеру, что если он позволит выйти на поле со скамейки запасных, то я испорчу пари. Дело в том, что я слышал в нашем отеле, что была сделана ставка на точный счёт 5:1 против моего клуба. Я решил испортить эту ставку, потому что в принципе не одобряю эту деятельность", — заявил футболист после матча.

Видео автоголов доступно в Twitter журналиста Саддика Адамса.

Это была последняя игра сезона, и команда Хасмина Мусы уже вылетела из высшего дивизиона Ганы. Самого футболиста заменили сразу после двух забитых мячей в свои ворота. В свою очередь, его клуб опроверг информацию, что игра носила договорной характер. Федерация футбола Ганы начала расследование инцидента.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Игрок "Тенерифе" забил самый быстрый гол в истории сборной США

В мае российскую теннисистку Яну Сизикова задержали в Париже из-за подозрения в участии в договорном матче на Открытом чемпионате Франции. Спортсменку отпустили вскорости.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сорвал договорной матч. Ганский футболист дважды забил в свои ворота». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
июля

"С кузовов автомашин текла кровь". Судилище над Кенгирскими повстанцами

Битва у пирамид закончилась поражением защитников

Преступник вырезал сердце и взорвал в квартире труп

Зафиксировали абсолютний температурний рекорд

Полиция предотвратила кровавый теракт

Захватил автобус с пассажирами

Самое читаемое
Доллар не удержался: курс валют на 20 июля
Доллар не удержался: курс валют на 20 июля Просмотров: 21042
Гороскоп на 20 июля: в чьи двери постучит невиданный успех
Гороскоп на 20 июля: в чьи двери постучит невиданный успех
 Просмотров: 13419
Советский алкоголизм: почему люди массово пьянствовали в СССР
Советский алкоголизм: почему люди массово пьянствовали в СССР
17
 10 Просмотров: 9585
Зеленский может быть первым президентом, который сядет в тюрьму
Зеленский может быть первым президентом, который сядет в тюрьму
 Просмотров: 9063
Бродячий кот стал звездой интернета: что сделало популярным четвероногого
Бродячий кот стал звездой интернета: что сделало популярным четвероногого
21
 Просмотров: 8451
Спорт
Луческу отправил со сборов шестерых футболистов во главе из Супрягой
Луческу отправил со сборов шестерых футболистов во главе из Супрягой Просмотров: 54
Женскую сборную по гандболу оштрафовали за то, что на матч они не надели бикини
Женскую сборную по гандболу оштрафовали за то, что на матч они не надели бикини
3
 Просмотров: 668
"Ювентус" назвал сумму за вратаря "Динамо"
"Ювентус" назвал сумму за вратаря "Динамо" Просмотров: 495
В оргкомитете Токио-2020 заговорили об отмене Олимпиады
В оргкомитете Токио-2020 заговорили об отмене Олимпиады Просмотров: 351
Игрок "Тенерифе" забил самый быстрый гол в истории сборной США
Игрок "Тенерифе" забил самый быстрый гол в истории сборной США
 Просмотров: 270
Больше всего комментируют
25
Зеленский сказал, что должно быть первым шагом к членству в ЕС
10
Советский алкоголизм: почему люди массово пьянствовали в СССР
4
Не владеешь украинским - никаких должностей во власти - нардеп
2
США и Германия нашли компромисс по газопроводу "Северный поток-2"
2
Травятся арбузами не из-за нитратов - эксперт опроверг популярный миф
Голосов: 947
Голосование Кто стал лучшим футболистом сборной Украины на Евро?
  • 1) Георгий Бущан
  • 2) Андрей Ярмоленко
  • 3) Роман Яремчук
  • 4) Александр Зинченко
  • 5) Артём Довбик
Просмотреть