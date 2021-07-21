Сорвал договорной матч. Ганский футболист дважды забил в свои ворота

Клуб Мусы вылетел из высшего дивизиона. Фото: РИА Новости

Защитник 24-летний Хасмин Муса из клуба "Интер Эллис" чемпионата Ганы признался, что ему пришлось дважды поразить ворота собственной команды, чтобы сорвать проведение договорной игры. Об этом сообщает портал Give me Sport.

Футболист вышел со скамейки запасных и забил два автогола в последние 12 мин., в результате чего его клуб проиграл 0:7. Видеозаписи автоголов стали вирусными в социальных сетях, так как защитник даже не пытался придать естественный вид этим забитым мячам.

"После игры моя команда похвалила меня за то, что я сделал. Я пообещал тренеру, что если он позволит выйти на поле со скамейки запасных, то я испорчу пари. Дело в том, что я слышал в нашем отеле, что была сделана ставка на точный счёт 5:1 против моего клуба. Я решил испортить эту ставку, потому что в принципе не одобряю эту деятельность", — заявил футболист после матча.

Видео автоголов доступно в Twitter журналиста Саддика Адамса.

Это была последняя игра сезона, и команда Хасмина Мусы уже вылетела из высшего дивизиона Ганы. Самого футболиста заменили сразу после двух забитых мячей в свои ворота. В свою очередь, его клуб опроверг информацию, что игра носила договорной характер. Федерация футбола Ганы начала расследование инцидента.

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В мае российскую теннисистку Яну Сизикова задержали в Париже из-за подозрения в участии в договорном матче на Открытом чемпионате Франции. Спортсменку отпустили вскорости.