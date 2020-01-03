Сопернику украинского боксера Далакян грозит серьезный штраф

Артем Далакян уже 4 раз будет защищать пояс WBA в самом легком весе. Фото: Владимир Дубик

Сопернику украинского боксера Артема Далаяна Хосберу Пересу грозят серьезные финансовые санкции.

Если вес Переса превысит 50.8 кг (рамки весовой категории) венесуэльцу грозит штраф в размере 25 тысяч долларов. Такое условие прописано в контракте на проведение боя, сообщает "Чемпион"

В активе Артема 19 побед, 14 из которых - досрочные, а его агрессивный и бескомпромиссный стиль в ринге признан экспертами и фанами бокса со всего мира.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Бизнесмены, а не амбициозные спортсмены" – Ломаченко о Мейвезере и Дэвисе

Бой Артем Далакян - Хосберу Перес состоится 8 февраля в Киеве. На кону будет защита пояса WBA, который будет защищать украинский боксер.