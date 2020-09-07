Соперники сборной Украины в Лиге наций поделили очки

Подопечные Йоахима Лева в двух матчах не одержали ни одной победы. Фото: Reuters

Соперники сборной Украины в группе Лиги Наций Швейцария и Германия сыграли вничью 1: 1.

В первом тайме гости вышли вперед после точного удара Илкай Гюндоган.

В начале второй половины игры швейцарцы смогли сравнять счет благодаря точному удару Сильвену Видмера.

Игра проходила на встречных курсах. Каждая из команд имели свои возможности и могли победить. Ничья - справедливый результат матча.

Ничья в Швейцарии оставила сборная Украины на 2 месте в турнирной таблице. Команда Андрея Шевченко имеет 3 балла. Лидирует сборная Испании - 4 очка.

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10 октября сборная Украины в Киеве будет принимать Германию.