Соперник "Зари" в квалификации Лиги Европы с поражения начал чемпионат Испании

"Эспаньйол" дома в рамках 1-го тура испанской Примеры проиграл "Севилье" со счетом 0:2.

На 44-й минуте матча Серхио Регилон вывел гостей вперед. В концовке второго тайма Нолито удвоил преимущество "Севильи".

Во втором туре "Эспаньйол" 25 августа на выезде встретится с "Алавесом".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Форвард збірної України забив 6 м'яч за сезон

"Эспаньйол" — соперник "Зари" в раунде плей-офф Лиги Европы. Первый поединок противостояния состоится в четверг, 22 августа в "Барселоне". Начало встречи в 22:00 по киевскому времени.