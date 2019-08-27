Соперник "Зари" в квалификации Лиги Европы не смог победить в чемпионате Испании

Перед выездом в Украине подопечные Давида Гальего не смогли обыграть "Алавес"

"Эспаньол" в гостевом матче 2-го тура Ла Лиги сыграл вничью с "Алавесом" в гостях со счетом 0:0.

Гости больше владели мячом, но открыть счет в матче им не удалось. "Алавес" также создал минимум моментов. Как итог, безголевая ничья.

"Эспаньол" с одним набранным очком идет на 17-м месте в турнирной таблице Ла Лиги. Следующий матч в чемпионате Испании команда проведет дома против "Гранды". Игра состоится 1 сентября.

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29 августа "Заря" и "Эспаньол" проведут ответный матч 4-го раунда квалификации Лиги Европы. Встреча пройдет в Запорожье, начало поединка в 20:00. Первый матч противостояния завершился победой "Эспаньола" со счетом 3:1.