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четверг, 09 января 2020 14:06

Соперник "Шахтера" в Лиге Европы потерпел серьезную кадровую потерю

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Соперник &quot;Шахтера&quot; в Лиге Европы потерпел серьезную кадровую потерю
Рауль Де Томас должен помочь "Эспаньолу" выбраться со дна турнирной таблицы чемпионата Испании. Фото: из открытых источников

"Эспаньол" на своем сайте объявил о подписании нападающего Рауля Де Томаса из "Бенфики".

Контракт 25-летнего испанца с каталонским клубом рассчитан до 2026 года. Сделка обошлась в 20 млн евро, пишет "Спортарена".

В Испании Рауль Де Томас ранее играл за кантеру "Реала", "Кордову", "Вальядолид" и "Райо Вальекано".

В текущем сезоне во всех турнирах за "Бенфику" Рауль Де Томас провел 17 поединков, забив 3 гола и сделав результативную передачу.

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"Бенфика" сыграет против донецкого Шахтера в 1/16 финала Лиги Европы. Первый матч этого противостояния состоится в Харькове 20 февраля. Ответный матч пройдет в Лиссабоне 27 февраля.

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