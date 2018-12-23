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воскресенье, 23 декабря 2018 16:02

Соперник "Шахтера" в Лиге Европы потерпел разгромное поражение - видео

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Соперник &quot;Шахтера&quot; в Лиге Европы потерпел разгромное поражение - видео
Бавария на выезде разгромила Айнтрахт

Соперник донецкого "Шахтера" в Лиге Европы, немецкий "Айнтрахт" потерпел разгромное поражение в Бундеслиге. Правда, не от кого нибудь, а от самои "Баварии".

"В первой четверти встречи на поле был почти образцовый Айнтрахт. Хозяева крепким блоком с Фернандеса, Виллемса и Гачиновича перекрыли Баварии кислород в центре поля. Мюнхенцы должны были прорываться через фланги, однако там по лучшим образцам Ади Хюттера они регулярно попадали в ловушки и теряли мягкие мяч, а Франкфурт сразу развивал реактивные атаки.

Понравились грамотные перемещения "орлов" по мячу - пока концентрация была на высоком уровне, простые стандартные решения соперника не становились для них проблемой, крайние центрбеки НИИК и Сальседо читали игре и поднимались для страхования (в Мюллера с французом даже возник конфликт на этой почве ).

Также нужно отметить хорошую динамичную игру латерали Костич и да Косты, чьими усилиями и были созданы самые острые моменты Айнтрахта. Халлер и Йович заслуживают комплиментов за постоянное давление на заднюю линию Баварии, что вызывал ошибки, потери, и, соответственно, моменты у ворот Нойера ", - рассказывает" Футбол24 ".

Германия. Чемпионат, 17 тур

Айнтрахт - Бавария - 0:3

Голы: Рибери, 35, 79, Рафинья, 88

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Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" могут провести матчи Лиги Европы при пустых трибунах.

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