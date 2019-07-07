Соперник Ломаченко назвал украинца трюкачом

Люк Кэмпбелл сосредоточен на подготовке к бою

Британский боксер Люк Кэмпбелл (20-2, 16 КО) заявил, что несмотря на скорость и технику украинского чемпиона по версиям WBA и WBO Василия Ломаченко (13-0, 10 KO), он сможет его одолеть.

"Это будет самый тяжелый вызов в моей карьере, но я к нему готов. Ломаченко – классный боксер. Он умеет делать все. Но я уверен, что являюсь самым лучшим. Все увидят это в нашем бою. Это настоящий мегафайт для Великобритании. Я никогда не искал легких путей. Я дрался за чемпионский титул с Линаресом в США, когда он был на пике. Многие парни выигрывают титулы проще, но, в конце концов, моя история будет выглядеть лучше" – пишет X-Sport

"У Ломаченко есть много трюков. Он трюкач. А вот я – нет. Я просто выйду в ринг и выложусь на 100%. Я сделаю свою работу очень хорошо и буду наносить мощные удары.

Не знаю, чувствуете ли вы мой настрой, но я очень решителен и сконцентрирован. Если ты не можешь сфокусироваться на поединке против оппонента уровня Ломаченко, то никогда не победишь".

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Бой Ломаченко – Кэмпбелл состоится 31 августа в Лондоне, на арене О2.