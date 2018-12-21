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пятница, 21 декабря 2018 12:10

Соперник Гвоздика остается в коме

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Соперник Гвоздика остается в коме
Гвоздик, слева, одолел Стивенсона в 11 раунде. Фото: badlefthook.com

Экс-чемпион WBC в полутяжелом весе Адонис Стивенсон (29-2-1, 24 КО) остается без сознания и его состояние не улучшилось. Об этом сообщил промоутер боксера Ивон Мишель, опроверг информацию о том, что Стивенсон вышел из комы. Слова промоутера цитирует BoxingScene.

"Врачи пока не дают никаких прогнозов, не говорят, чего ожидать. На данный момент нет никаких улучшений.

У него работает хорошая команда врачей, которая оценивает его состояние в день. Ему до сих пор нужна механическая помощь, чтобы дышать ", - заявил промоутер.

Ранее сообщалось, что боксер открыл глаза и пообщался со своими родными. Его состояние оценивалось, как стабильное, но по неподтвержденной информации, у него парализована правая часть тела.

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Александр Гвоздик победил Адониса Стивенсона за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC в 11 раунде.

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