Соперник "Динамо" в Лиге Европы продал своего лучшего бомбардира

Крепена Диатта перебрался во Францию. Фото: Gettyimages.com.

Французский "Монако" объявил о трансфере полузащитника "Брюгге" 21-летнего Крепена Диатта.

Монегаски подписали с игроком сборной Сенегала контракт до июня 2025 года. Сумма трансфера составила €16 млн, сообщает официальный сайт "Монако.

Диатта действует на позиции флангового форварда. В текущем сезоне он был лучшим бомбардиром "Брюгге". В 19 матчах чемпионата сенегалец забил 9 голов и сделал 2 ассиста.

В Бельгии футболист выступал с 2018-го года. Начинал свои выступления в Европе нападающий в Норвегии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как "Динамо" победило "Шахтер" на сборах

"Динамо" сыграет с "Брюгге" в 1/16 финала Лиги Европы. Первый матч состояться в Киеве 18 февраля. Через неделю команды сыграют в Бельгии.