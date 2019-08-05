Соперник "Динамо" подписал победителя Лиги чемпионов

Соперник "Динамо" "Брюгге" подписал победителя Лиги чемпионов последнего сезона.
Бельгийский голкипер "Ливерпуля" Симон Миньоле перешёл в "Брюгге". 31-летний вратарь подписал с бельгийцами 5-летний контракт.
Миньоле в 2006-2010-х выступал на родине за "Сент-Трюйден", а 17 июня 2010-го подписал 5-летний контракт с английским "Сандерлендом". Через 3 года Миньоле перешёл в "Ливерпуль", в составе которого провёл 6 лет и выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2018/19.
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В прошедшем сезоне бельгиец не сыграл ни одного матча в АПЛ, но оставался важным членом коллектива, входя в совет игроков при немецком тренере "Ливерпуля" Юргене Клоппе.
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