Соперник "Динамо" подписал футболистов с "Манчестер Юнайтед" и "Фенербахче"

"Брюгге" усилил свой состав перед матчами против "Динамо". Фото: ФК "Брюгге"

Соперник "Динамо" в Лиге Европы "Брюгге" усилил свой состав перед матчем против украинской команды.

Вингеры "МЮ" и "Фенербахче" Тахит Чонг и Набиль Дирар стали игроками Брюгге, сообщает официальный сайт бельгийского клуба.

С обоими игроками подписали арендное соглашение до конца текущего сезона.

Чонг первую часть кампании 2020/21 провел в аренде в "Вердере", где сыграл в 15 матчах, забил гол и дважды ассистировал. Дирар оставался без игровой практики в "Фенербахче" в текущем сезоне. Игрок уже выступал за "Брюгге" в 2008-2012 годах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Динамо" без Луческу на скамейке запасных одержало первую победу на сборе в Турции

Первая встреча между "Динамо" и "Брюгге" запланирована на 18 февраля в Киеве, а ответный матч состоится через неделю в Бельгии.