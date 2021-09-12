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воскресенье, 12 сентября 2021 15:01

Соперник "Динамо" остался без форварда

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Соперник &quot;Динамо&quot; остался без форварда
Брейтуэйт выбыл надолго. Фото: Marca

Нападающий "Барселоны" Мартин Брейтуэйт пропустит длительный срок из-за травмы.

Датчанин выбыл на 3-4 месяца из-за проблем с коленом и хрящом, сообщает Sport.es со ссылкой на журналиста Жерара Ромеро. Брейтвейт сегодня, 12 сентября, должен пройти углубленный медосмотр, после чего станет точно известно о сроках его восстановления.

Таким образом, "Барселона" остается только с одним нападающим - Люком Де Йонгом, ведь кроме Брейтуэйта, в лазарете "блаугранас" находится Серхио Агуэро. "Барселона" будет играть против киевского "Динамо" в рамках Лиги чемпионов 20 октября (дома) ТА2 ноября (на выезде).

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В текущем сезоне Брейтуэйт успел сыграть в 3 матчах за каталонцев, в которых забил 2 гола и отдал 1 голевой пас. Он играл за сборную Дании на Евро и пробился с командой до полуфинала.

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