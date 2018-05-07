Сообщили, кто будет судить финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы

УЕФА на своем официальном сайте сообщила о назначении арбитров на финальные поединки Лиги Европы и Лиги чемпионов.
Финальный матч Лиги Европы будет обслуживать голландская бригада арбитров во главе с Бьорном Кюйперсом. Отметим, что этот арбитр обслуживал первый полуфинальный матч ЛЧ между "Баварией" и "Реалом" (1:2).
Главный арбитр: Бьорн Кюйперс (Нидерланды)
Ассистенты: Сандер ван Рьокель, Эрвин Цейнстра, Данни Маккели, Поль ван Бьокель (все Нидерланды)
Четвертый арбитр: Шимон Марчиняк (Польша)
Финал Лиги Европы состоится 16 мая во французском Лионе. Определять обладателя кубка "Атлетико" (Испания) и "Марсель" (Франция).
Решающий поединок Лиги чемпионов доверили судить сербской бригаде арбитров во главе с Милорадом Мажичем.
Ассистенты: Милован Ристич, Далибор Джурджевич, Ненад Джокич, Данило Груич (все - Сербия)
Четвертый арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)
Финал Лиги чемпионов состоится в Киеве 26 мая. За звание сильнейшей команды Европы будут бороться "Ливерпуль" (Англия) и "Реал" (Испания)
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