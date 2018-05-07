Сообщили, кто будет судить финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы

УЕФА на своем официальном сайте сообщила о назначении арбитров на финальные поединки Лиги Европы и Лиги чемпионов.

Финальный матч Лиги Европы будет обслуживать голландская бригада арбитров во главе с Бьорном Кюйперсом. Отметим, что этот арбитр обслуживал первый полуфинальный матч ЛЧ между "Баварией" и "Реалом" (1:2).

Главный арбитр: Бьорн Кюйперс (Нидерланды)

Ассистенты: Сандер ван Рьокель, Эрвин Цейнстра, Данни Маккели, Поль ван Бьокель (все Нидерланды)

Четвертый арбитр: Шимон Марчиняк (Польша)

Финал Лиги Европы состоится 16 мая во французском Лионе. Определять обладателя кубка "Атлетико" (Испания) и "Марсель" (Франция).

Автор: Телеграф Арбитр финального матча ЛЕ - Бьорн Кюйперс

Решающий поединок Лиги чемпионов доверили судить сербской бригаде арбитров во главе с Милорадом Мажичем.

Ассистенты: Милован Ристич, Далибор Джурджевич, Ненад Джокич, Данило Груич (все - Сербия)

Четвертый арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)

Финал Лиги чемпионов состоится в Киеве 26 мая. За звание сильнейшей команды Европы будут бороться "Ливерпуль" (Англия) и "Реал" (Испания)

Автор: Xsport Главный арбитр финального матча ЛЧ - Милорад Мажич

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