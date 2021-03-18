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четверг, 18 марта 2021 15:35

Соль рассказал, вернется ли он в "Динамо"

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Соль рассказал, вернется ли он в &quot;Динамо&quot;
Фран Соль не смог закрепиться в "Динамо". Фото: ФК "Динамо"

Форвард "Динамо" 28-летний Фран Соль не знает, вернется ли он в киевский клуб по окончании сезона.

Соль выступает на правах аренды во 2-м по силе дивизионе чемпионата Испании Сегунуди за "Тенерифе",

Я сам хотел бы знать, что произойдет. Потому что у нас растет сын, и мы хотели бы спланировать, что нас ждет в следующем году. В "Динамо" довольны моим сезоном, они смотрят наши игры. У них важные матчи в Лиге Европы и чемпионате, и от них многое зависит. Поэтому мне придется подождать несколько недель, чтобы узнать, чего они хотят.

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В Украине люди не так открыты для общения, как здесь, в Испании, где можно чаще разговаривать со спортивным директором или тренером. Я хотел бы знать их планы сейчас, в марте, но я действительно пока ничего не знаю. Мне остается продолжать работать и играть. Здесь все феноменально, команда отличная. Если "Тенерифе" сможет представить более амбициозный проект во всех отношениях, было бы хорошим вариантом остаться здесь", - приводит слова Соля Deporpress.

"Динамо" подписало Франа Соля в начале 2019 года. Киевляне заплатили нидерландскому "Виллем II" за нападающего €3,5 млн, но испанский форвард так и не смог заиграть в Украине.

Сезон 2020/21 Соль проводит в составе "Тенерифе" не правах аренды. В текущем сезоне нападающий провел 17 матчей, в которых забил 5 голов.

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