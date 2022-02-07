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Шокировал весь мир. Овермарса выгнали из клуба из-за непристойного поведения в отношении женщин

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Шокировал весь мир. Овермарса выгнали из клуба из-за непристойного поведения в отношении женщин
Марк Овермарс. Фото: ФК "Аякс"

Легендарного экс-футболиста "Арсенала" и "Барселоны" Марка Овермарса уволили с должности спортивного директора "Аякса".

Причиной является то, что он отправил одной из сотрудниц амстердамского клуба фото своих гениталий, информирует Het Parool.

По данным источника, пока не был подан иск в полицию или суд.

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В обращении, опубликованном на официальном сайте нидерландского клуба, указано, что Овермарс немедленно покидает свой пост.

"Мне стыдно. К сожалению, я не отдавал себе отчета, что перешел границы, но это стало мне понятно в эти дни. Я вдруг почувствовал огромное давление", - цитирует "Аякс" слова самого Марка.

"Я извиняюсь. Но слишком поздно. Я не вижу другого выхода, кроме как покинуть "Аякс". Это также имеет большое влияние на мою частную жизнь. Поэтому я прошу оставить меня и мою семью в покое", - добавил Овермарс.

Марк Овермарс был директором "Аякса" по футбольным вопросам с лета 2012 года. С начала 2013 года он занял должность спортивного директора.

Недавно он был переизбран на новый срок.

Овермарс выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.

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