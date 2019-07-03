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среда, 03 июля 2019 12:20

Соболя "Брюгге" порекомендовал Малиновский

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Соболя &quot;Брюгге&quot; порекомендовал Малиновский
Соболю не удалось закрепиться в "Шахтере"

Левый защитник "Шахтера" Эдуард Соболь накануне успешно прошел медицинский осмотр в Бельгии, где футболист готовится перебраться в ряды "Брюгге".

Ожидается, что трансфер будет завершен в ближайшее время, а пока клубы обсуждают последние его нюансы. Об этом пишет sport.ua

Отмечается также, что руководители "Брюгге" проконсультировались по поводу возможностей Соболя у Руслана Малиновского и Денниса Бонавентуре. Оба охарактеризовали 24-летнего защитника исключительно в положительных тонах, что склонило бельгийский клуб к оформлению сделки.

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Прошлый сезон Эдуард Соболь провел на правах аренды в чешском "Яблонце".

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Дата
03
июля

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