Соболя "Брюгге" порекомендовал Малиновский

Соболю не удалось закрепиться в "Шахтере"

Левый защитник "Шахтера" Эдуард Соболь накануне успешно прошел медицинский осмотр в Бельгии, где футболист готовится перебраться в ряды "Брюгге".



Ожидается, что трансфер будет завершен в ближайшее время, а пока клубы обсуждают последние его нюансы. Об этом пишет sport.ua



Отмечается также, что руководители "Брюгге" проконсультировались по поводу возможностей Соболя у Руслана Малиновского и Денниса Бонавентуре. Оба охарактеризовали 24-летнего защитника исключительно в положительных тонах, что склонило бельгийский клуб к оформлению сделки.

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Прошлый сезон Эдуард Соболь провел на правах аренды в чешском "Яблонце".