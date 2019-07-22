Що потрібно знати про суперника "Динамо" по кваліфікації до Ліги чемпіонів "Брюгге"

Сегодня определился соперник киевского "Динамо" в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов. Им стал вице - чемпион Бельгии "Брюгге". Предварительно киевлянам выпал жребий в лице российского "Краснодара", но из-за позиции УЕФА разводить украинские и российские команды жребий был аннулирован.

В прошлом сезоне "Брюгге" стал вице-чемпионом своей страны. Команда вела борьбу за титул с "Генком" Руслана Малиновского. Команда Украинская оказалась проворнее, опередив конкурента на 7 очков. После неудачи был отправлен в отставку тренер "Брюгге", а его место занял тренер "Генка", опередивший "Брюгге" в прошлом сезоне в чемпионской гонке. В этом нет ничего удивительно, чтобы возможности у соперника "Динамо" намного больше.

"Брюгге" проиграл чемпионскую гонку команде украинца



Особенностью бельгийского футбола является подготовка и продажа игроков. Не стал исключением и "Брюгге". К английской "Астон Виллы" этим летом был продан бразилец Уэсли за 25 миллионов евро. В прошлом сезоне он был главной звездой команды. Также в итальянскую "Болоньи" ушел основной защитник Денсвил.

Конечно, есть и приобретения. Главным новичком команды является нигерийский форвард Окереке. С "Славии" подписали защитника Дели. Они должны заменить лидеров, которые пошли летом.

Кроме этого, к "Брюгге" присоединился украинский защитник Эдуард Соболь из "Шахтера". Следующий сезон он проведет в аренде в Бельгии. Парадоксально, что в прошлом сезоне Соболь играл за другого соперника "Динамо" в еврокубках чешского "Яблонца".

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В свое время с "Динамо" в "Брюгге" переходил форвард Сергей Серебренников, который сейчас занимается агентской деятельностью. Два года назад с "Зари" в "Брюгге" перешел нигериец Денис Бонавентуре, но пока не может себя показать с лучшей стороны в Бельгии



Ведущий вингер команды Диатта недавно пришел с сборной Сенегала до финала Кубка Африки. Поэтому есть шанс, что этот игрок получит отдых и пропустит матчи против "Динамо".

"Брюгге" имеет кадровые потери накануне матчей против "Динамо"

Как видим, что "Брюгге" имеет собственные проблемы. В команде сменился новый тренер. Ушло два ключевых игроков. Конечно, нужно время на то, чтобы сыграться. Поэтому свои шансы в "Динамо" точно будут.



Главными звездами команды является фланговый полузащитник Арно Джаджума, атакующий полузащитник Ганс Ванакен и форвард Сибе Схейверс. Основная сила команды а атакующих действиях. Это не изменилось даже после того, как пришел новый тренер. Во многом такой футбол является подходящим для "Динамо". Александр Хацкевич всегда больше любил играть вторым номером.

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С всех трех соперников "Брюгге" выглядит наиболее сложным вариантом на стадии 3 раунда квалификации Лиги чемпионов. Турецкий "Истамбул" был бы более простым вариантом. Австрийский ЛАСК - средним. А вот вице чемпион "Бельгии" выглядит наиболее сильно. Но не стоит опускать руки. В "Брюгге" есть свои слабые строны, которые можно использовать. В первую очередь отсутствие сыгранности через смене тренера, потерю ведущих игроков и отсутствие игровой формы из-за того, что чемпионат еще не начался. По стилю игры Александр Хацкевич ничего не стоит придумывать. Стоит сыграть в свой привычный футбол. Только вот, чтобы лидеры команды успели восстановиться от травм и набрать хоть какую-то форму.