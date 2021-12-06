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понедельник, 06 декабря 2021 09:30

Снова €50 млн на трансферы? Ахметов обещает усиление для "Шахтера"

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Снова €50 млн на трансферы? Ахметов обещает усиление для &quot;Шахтера&quot;
Ринат Ахметов является владельцем "Шахтера" уже 25 лет. Фото: Телеканал "Футбол"

Президент "Шахтера" Ринат Ахметов заявил, что донецкий клуб будет усиливаться во время зимнего трансферного окна.

Летом "горняки" уже потратили на новичков около €50 млн.

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"Мы идем по правильному пути. Тренерский штаб идет по правильному пути. Победа – это всегда верный путь. И если в твоих руках победа, это не всегда означает, что ты идешь правильно. Если у тебя в руках поражение, это всегда означает, что ты идешь неправильно. Я могу сказать, я уверен, что футбольный клуб "Шахтер" идет очень правильным путем. Здесь нужно терпение, и с моей стороны будет однозначно поддержка тренерского штаба, и я готов инвестировать еще новых игроков. Кого мы будем покупать? Ну, если мы увидим игроков, которые усилят игру нашей команды, мы обязательно это сделаем.

Мы бы этого хотели, но не для того, чтобы отчитаться перед средствами массовой информации, которые мы купили кого-то. Мы хотим купить не для видимости, а усиления. Поэтому, если мы увидим игроков, которые нам нужны, если мы увидим игроков, которые помогут нам, если мы увидим игроков, которые сделают спектакль на поле, если мы увидим игроков, которыми мы будем увлекаться – мы обязательно это сделаем", - сказал Ахметов в эфире программы "Великий футбол".

В текущем сезоне "Шахтер" делит первое место с "Динамо". Обе команды имеют по 44 очка.

В последнем матче "Шахтер" разгромы" "Львов" - 6:1. 7 декабря "горняки" сыграют против "Шерифа" в рамках ЛЧ. Игра начнется в 22:00.

Во время летнего трансферного окна "Шахтер" пополнил свой состав Марлоном, Педриньо и Траоре.

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Дата
06
декабря

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