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среда, 05 января 2022 10:07

Сменил прописку. Конкурента Зинченко перевели в более суровую тюрьму

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Сменил прописку. Конкурента Зинченко перевели в более суровую тюрьму
Менди может дойти до "Шоушенка"Фото: Reuters

27-летний французский крайний защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди, обвиняемый по семи эпизодам, связанным с изнасилованием, был переведён из менее опасной тюрьмы в Ливерпуле в учреждение в Манчестере с более строгими условиями содержания. Об этом информирует Get French Football News со ссылкой на The Sun.

Ранее он находился в тюрьме категории B под названием "Альткорс" в Ливерпуле, а теперь находится в тюрьме категории A под названием "Стрэнджуэйс" в Манчестере.

Суд над Менди должен был состояться 24 января, но был отложен и, как ожидается, начнётся либо 27 июня, либо 1 августа.

Источник отмечает, что перевод в тюрьму "Стрэнджуэйс" провели для безопасности Менди, где его больше знают и любят заключённые, отбывающие наказание в Манчестере, чем в тюрьме "Альткорс".

Менди будет присутствовать на новом предварительном слушании 24 января. Есть вероятность, что мировой судья обеспечит его условное освобождение из тюрьмы уже 7 января, когда это дело будет рассматриваться.

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Менди был конкурентом украинца Александра Зинченко на позиции левого защитника. Сейчас Зинченко лечится от коронавируса.

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Дата
05
января

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