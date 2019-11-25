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понедельник, 25 ноября 2019 13:23

Следующий бой Усика: стали известны детали

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Следующий бой Усика: стали известны детали
По словам промоутера, и Усик и Чисора не против встретиться друг с другом на ринге. ФОТО: mmaboxing.ru

Промоутер Эдди Гирн активно работает над организацией поединка между Александром Усиком и Дереком Чисорой.

Рассказал об этом в интервью агентству boxingnews24.

По словам промоутера, перед предстоящим боем за титул WBO Усик хочет провести еще один поединок.

"Думаю, Усик не желает ждать до следующего лета. У него был почти год перерыва. Затем он провел 7 раундов против Уизерспуна. Ему импонирует идея провести бой с Чисорой. И Чисора тоже не против выйти на ринг с Усиком. Думаю, это будет действительно хороший бой", — отметил Гирн.

Если Усик сразится с Чисорой и проиграет ему, потеряет статус обязательного претендента WBO на бой с победителем реванша Джошуа-Руис. Однако, по мнению Грина, даже такой риск украинца не остановит.

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За бой с Усиком бывшему чемпиону мира Дереку Чисоре предложили кругленькую сумму. Если стороны придут к согласию, бой может состояться в феврале 2020. Решение о выборе соперника Чисора должен принять до конца ноября.

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