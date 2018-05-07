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понедельник, 07 мая 2018 20:45

Следующие 2 суток будут ключевыми, - врачи о состоянии здоровья Фергюсона

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Следующие 2 суток будут ключевыми, - врачи о состоянии здоровья Фергюсона
Алекс Фергюсон восстанавливается после кровоизлияния. Фото: bigmir.net

Стали известны новые подробности о состоянии здоровья Алекса Фергюсона.

"Врачи, которые наблюдают за легендарным экс-наставником Манчестер Юнайтед, рассказали о состоянии пациента.

По словам врачей, сейчас его состояние оценивается как стабильное. Также медики добавили, что ближайшие 48 часов будут ключевыми в плане устранения последствий кровоизлияния и отметили, что от реабилитации Фергюсона в ближайшие месяцы будет зависеть его состояние в будущем ", - сообщает" Футбол24 ".

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Алекса Фергюсона после потери сознания доставили в Королевский госпиталь Солфорда. Там ему сделали операцию, которая, по заявлению "МЮ", прошла очень успешно. Фергюсон остается в отделении интенсивной терапии. Фергюсону диагностировали субарахноидальное кровоизлияние (САК).

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Дата
07
мая

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