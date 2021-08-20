Скрипник прокомментировал разгромное поражение "Зари"

Виктор Скрипник считает поражение несправедливым. Фото: komandaonline

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник прокомментировал разгромное поражение от "Рапида" (0:3) в рамках раунда плей-офф Лиги Европы.

"0:3 - это слишком много. Горькое и обидное поражение. Считаю его незаслуженным. Мы должны были забивать несколько голов, но" Рапид "не позволил нам этого сделать.

У австрийцев три удара - три гола. Хороший показатель. В ответном матче будет сложно, но мы постараемся сделать все от нас зависящее", - приводит слова Скрипника Kronen Zeitung.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Заря" не по игре уступила "Рапиду"

Ответный матч состоится 26 августа в Запорожье. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30. В предварительном раунде "Рапид" дома разгромил "Анортосис" с Кипра – 3:0, но на выезде проиграл - 1:2.