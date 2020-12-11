Скрипник прокомментировал поражение "Зари" от "Браги"

Виктор Скрипник возглавляет "Зарю" с лета 2019 года. Фото: ФК "Заря"

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник прокомментировал поражение от "Браги" в последнем туре группового раунда Лиги Европы.

Наставник луганчан признал, что соперник был сильнее и заслужено победил.

"Хочу для начала поздравить соперника с победой. Был хороший матч, мы терпели, держали, играли, но все же оппонент оказался сильнее нас. Не могу ни в чем упрекнуть своих футболистов, ведь они действительно старались, хотели закончить турнир на позитивной ноте, но не удалось. Мы пытались показать правильную игру, а не просто отбиваться. Но не все получилось", - цитирует Скрипника официальный сайт "Зари".

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В 6-м туре Лиги Европы "Заря" в гостях проиграла "Браге" - 0:2. Команда Виктора Скрипника с 6 очками заняла 3-е место в группе G.