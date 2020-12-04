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пятница, 04 декабря 2020 10:37

Скрипник прокомментировал победу над "Лестером"

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Скрипник прокомментировал победу над &quot;Лестером&quot;
Виктор Скрипник возглавляет "Зарю" с лета 2019 года. Фото: ФК "Заря"

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник прокомментировал победу своей команды над "Лестером" в 5 туре Лиги Европы

"Не каждый день побеждаем команды из АПЛ. Ребята молодцы, немного огорчило, что "Брага" выиграла. Сегодня была хорошая игра, желание, мы искали свой шанс, дождались и не пропустили.

У нас были хорошие игры с той же "Брагой", более 20 ударов по воротам. Сегодня мы хотели выиграть и добились этого. Можно сказать, что это та игра, которую мы хотели и получили.

У нас получается дожимать соперника во втором тайме. Иногда нас тоже зажимали. Но мы бежали, мы хотели, и показывали, что умеем. Мы рады, выиграли две игры. Этим можно наслаждаться, от таких игр не устаешь", - сказал Скрипник в эфире телеканала "Футбол".

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В 5 туре Лиги Европы "Заря" дома победила "Лестер" - 1:0. Команда Виктора Скрипника занимает 3 место в своей группе.

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Дата
04
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