Скрипник хочет взять Родригеша на воспитание

Жерсон Родригеш скандалит в каждом клубе. Фото - fcdynamo.kiev.ua

Наставник "Зари" Виктор Скрипник был бы рад поработать с легионером "Динамо" Жерсоном Родригешом.

"Это хороший игрок, к нему нужно иметь подход. Я не бросаю камень в огород "Динамо" и его тренеров. За какие качества его все же купили. Эти качества я в нем разглядел.

Он достаточно хороший и качественный футболист. То, что у него творится в бытовой сфере, это нужно было или раньше узнавать. Его же купили, он же умеет, он же делает, значит к нему нужен хороший подход", - заявил Скрипник в программе" ТаТоТаке ".

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Жерсон Родригеш пришел в "Динамо" прошлым летом. Он сыграл первую половину сезона, поссорился с тренером Алексеем Михайличенко и был отдан в аренду в турецкий "Анкарагюджю". Там Родригеш избил капитана команды и был отчислен из клуба.