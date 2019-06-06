Скончался бывший игрок "Динамо"

Борис Деркач так и не смог вернуться к нормальной жизни.

На 56-м году в Харькове скончался бывший защитник киевского "Динамо" Борис Деркач.

Борис прославился не столько своей спортивной карьерой, сколько тем, что было после нее. В 90-е годы он был активным участником организованной преступной группировки в Будапеште и получил длительный тюремный срок. Еще находясь под следствием, Деркач сделал неудачную попытку побега из тюрьмы.

На свободу бывший футболист вышел только 2005-го. Начал работать скаутом в ФК "Металлист" (Харьков), женился, стал отцом двоих детей. Однако в определенный момент Борис снова пустился во все тяжкие: алкоголь, азартные игры. В результате Деркач потерял работу и семью, а несколько лет назад отправился на заработки в Камбоджу, откуда перебрался в Малайзию. Собственно 55-летие футболист встретил в январе этого года в Куала-Лумпуре в неприглядном статусе бомжа. А весной Деркач был госпитализирован в тяжелом состоянии, но малайским медикам удалось спасти ему жизнь.

Благодаря усилиям сотрудников Посольства Украины в Малайзии, а также МИД Украины футболиста с трагической судьбой удалось вернуть на родину. 30 апреля Деркач прилетел в Украину. От помощи, которую ему предложили в ФК "Металлист" и Харьковской областной государственной администрации, Борис по неизвестным причинам отказался. Деркач проживал на квартире у своих знакомых, где и умер в мае. Тело футболиста похоронен на одном из харьковских кладбищ.

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Борис Деркач выступал за "Металлист", московский ЦСКА и киевское "Динамо". За свою карьеру он выигрывал 2 Кубка СССР 1988-го и 1990-го.