Сколько украинские клубы потратили на систему видеоповторов

В УПЛ система видеоповторе начала действовать во второй части сезона и работает только на двух матчах в туре. Фото: с отрытых источников

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал, что система видеоповторов требует серьезных затрат.

Стоимость фургона VAR - 300 тыс. евро, обучение арбитров УПЛ работе с системой стоило 1 млн евро.

У нас есть техническая возможность пошагово добавлять в матчи, на которых будет работать VAR. Сегодня возможности VAR ограничены двумя матчами тура.

Хотелось бы, чтобы ближе к баталиям за зону УЕФА, за вылет, за раздел по группам, применение VAR было на максимальном количестве матчей, которые имеют турнирное значение.

Это все очень дорогое удовольствие. Чтобы обеспечивать работу VAR на каждом матче, нужны еще финансовые вливания. Это должно быть и участие самих клубов. Клубы должны понимать, что VAR должен быть на каждом матче", - сказал Павелко в программе "Великий футбол".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: VAR допоміг "Шахтарю" обіграти "Десну"

VAR - система видеопомощи арбитру. Когда главный судья матча имеет возможность проконсультироваться с помощниками на счет спорного эпизода или же пересмотреть эпизод. Системе действует в ведущих чемпионатах Европы и Лиге чемпионов, Кубке Мира и Евро. В УПЛ система работает со второй части сезона 2019-2020.