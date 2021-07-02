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пятница, 02 июля 2021 13:17

Сказали, какую команду хочет возглавить Шевченко после сборной Украины

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Сказали, какую команду хочет возглавить Шевченко после сборной Украины
Андрей Шевченко возглавляет сборную Украины с лета 2016 года. Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины 44-летний Андрей Шевченко после работы с национальной командой хочет возглавить "Милан".

Ассистент главного тренера сборной Украины Мауро Тассотти рассказал о планах Шевченко на будущее.

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"Уверен, Шевченко задумается, если ему поступит приглашение от "Милана". Считаю, он надеется однажды вернуться туда, где преуспел как футболист. У меня есть еще несколько лет, и я не думаю об этом. Милан - наш дом", - сказал Тассотти в комментарии "Milannews24.com".

В случае ухода Андрея Шевченко из сборной Украины национальную команду возглавит Сергей Ребров, который недавно уехал работать в Азию с "Аль-Айном".

Шевченко возглавляет национальную команду с лета 2016 года. До этого полгода был помощником Михаила Фоменко.

"Милан" в прошлом сезоне стал серебряным призером Серии А. Шевченко в качестве игрока восемь сезонов играл за "россонери".

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Дата
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