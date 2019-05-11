Скаут "Манчестер Юнайтед" назвал Де Лигта толстяком

Мматейс был самым молодым капитаном команды, которая пробилась в полуфинал Лиги чемпионов

Прошлым летом защитник "Аякса" Матейс де Лигт мог перейти в "Манчестер Юнайтед", сообщает Сегодня. По информации издания, "красные дьяволы" активно интересовались игроком амстердамского клуба и вполне могли его приобрести за значительно меньшую сумму, нежели сегодняшние 70 млн евро.

Однако в итоге клуб прислушался к своему скауту Марселю Буту, порекомендовавшему "Ман Юнайтед" не делать ставку на футболиста, поскольку, по его мнению, в будущем тот будет склонен к полноте, как и его отец.

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В нынешнем сезоне в составе "Аякса" де Лигт сыграл 53 матча, забил 7 мячей и отдал 4 результативные передачи. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2021 года. Интерес к нему проявляют "Ювентус", "Бавария", "Барселона".