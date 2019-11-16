Скандинавский день. Финляндия впервые поедет на Евро

Поколение Пукки впервые за всю историю вывело Финляндию на Евро

Вчера состоялось еще восемь матчей отбора к Евро-2020.

В группе J Финляндия дома разобралась с Лихтенштейном - 3:0, Греция на выезде обыграла Армению - 1:0, а Италия одержала рекордную десятую победу подряд в Сараево, обыграв Боснию и Герцеговину - 3:0.

В группе F Испания разгромила Мальту - 7:0, Норвегия забила четыре "сухих" мяча Фарерским островам, а Швеция в Бухаресте была сильнее Румынии - 2:0.

В группе D Швейцария дома минимально обыграла Грузию - 1:0, а Дания забила 6 мячей Гибралтару - 6:0.

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Сборные Финляндии и Швеции забронировали путевку на турнир.