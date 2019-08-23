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пятница, 23 августа 2019 14:21

Скандальный Ракицкий приехал в Киев

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Скандальный украинский защитник российского футбольного клуба "Зенит" Ярослав Ракицкий вместе со своей женой Ольгой приехали в Украину.

Об этом сидчить фото жены Рикицького Ольги в социальной сети.

"Прилетели по лiтом в Киев. В Питере мы уже забыли о том, что оно существует", - написала жена футболиста у себя в Intagram-storis.

Автор: Intagram
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Ярослав Ракицкий зимой сменил "Шахтер" на "Зенит". После чего перестал вызываться в сборную Украины.

https://www.obozrevatel.com
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